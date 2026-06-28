На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено

За 27 червня росіяни поранили 3 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 485 людей, у тому числі 46 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок, у Райгородку — багатоповерхівку. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено господарчу споруду. У Краматорську поранено 2 людини. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено вантажівку.





