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На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено
За 27 червня росіяни поранили 3 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 485 людей, у тому числі 46 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок, у Райгородку — багатоповерхівку. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено господарчу споруду. У Краматорську поранено 2 людини. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено вантажівку.
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