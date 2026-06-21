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  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:28, Вчора
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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 20 червня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 427 людей, у тому числі 29 дітей, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 3 багатоповерхівки і 9 пошкоджено. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 8 багатоповерхівок і 25 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, 5 приватних будинків, 2 автівки і газогін. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено зерносховище. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку; у Курициному — підприємство; у Самійлівці — приватний будинок і автомобіль. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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