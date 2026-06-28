Рус
  • Головна
  • Окупанти намагаються закріпитися на околицях Лимана
Ольга Романова
редактор
11:03, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти намагаються закріпитися на околицях Лимана

Читать на русском
Окупанти намагаються закріпитися на околицях Лимана

Російські війська активізували бойові дії на Лиманському напрямку та намагаються закріпитися на східних околицях Лимана.

Про це в телеефірі повідомив речник УОС Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

За його словами, на цій ділянці фронту фіксується "вкрай інтенсивна бойова активність" та велика кількість бойових зіткнень.

"Зараз вони дуже активно намагаються у місті, попри великі втрати, кидати будь-яку кількість особового складу для того, щоб мати якісь закріплення у його східних районах. Зростання інтенсивності загалом у зоні нашої відповідальності пов’язане саме з нарощуванням активності на Лимані", – зазначив він.

Трегубов також підкреслив, що Лиман залишається одним із пріоритетних напрямків для російського командування через потенційні плани просування у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #ЗСУ #Лиман
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту