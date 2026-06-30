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За добу захисники України знищили 1350 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1350 солдатів.
Знищено танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, систему ППО, 13 НРК, 492 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 403 550 (+1 350) осіб
- танків – 12 067 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 851 (+6) од.
- артилерійських систем – 45 040 (+71) од.
- РСЗВ – 1 901 (+0) од.
- засоби ППО – 1 455 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 381 176 (+1 952) од.
- крилаті ракети – 4 797 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 114 104 (+492) од.
- спеціальна техніка – 4 368 (+2) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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