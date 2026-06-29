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  • У Донецьку окупанти заявили про дві тисячі «безхазяйних» квартир: спрощену процедуру реєстрації житла закривають
Ольга Романова
редактор
11:27, Сьогодні

У Донецьку окупанти заявили про дві тисячі «безхазяйних» квартир: спрощену процедуру реєстрації житла закривають

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У тимчасово окупованому Донецьку заявили, що спрощеною процедурою переоформлення житла можна скористатися лише до 1 липня. Після цього мешканцям доведеться підтверджувати свої права на нерухомість через суд.

Як повідомляють представники окупаційної адміністрації, у Донецьку виявили близько 2 тисяч квартир, які визнали «безхазяйними». Водночас близько 500 власників уже звернулися до міської адміністрації.

Так звана директорка департаменту муніципальної власності окупаційної адміністрації Донецька Ірина Прокопенко заявила, що після завершення терміну спрощеної процедури зміниться порядок оформлення житла.

«З 1 липня громадянин, якщо він приїжджає сюди, у "ДНР", то він не проходитиме за спрощеною програмою. Він отримує паспорт громадянина РФ, а своє право на житло він може доводити через суд», — заявила вона.

Таким чином, після 1 липня оформлення прав на квартири, які окупаційна влада вважає «безхазяйними», буде можливим лише через так звані судові процедури.



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#Донецьк #безхазяйнежитло #регістрація #квартири
Ольга Романова
редактор
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