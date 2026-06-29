У «Воді Донбасу» пояснили причини перебоїв із водопостачанням на окупованій Донеччині та чому з кранів тече мутна вода

У компанії «Вода Донбасу» заявили, що ситуація з водопостачанням у тимчасово окупованій частині Донецькій області залишається нестабільною через зупинку магістрального каналу «Сіверський Донець – Донбас».

Як повідомив гендиректор підприємства Андрій Григор’єв, наразі подача води залежить від альтернативних джерел та кількості опадів. За його словами, проблеми з водопостачанням у регіоні пов’язані з технічними та енергетичними труднощами.

«У будинках біля машинобудівного заводу в Кіровському районі Донецька перебої пов’язані з нестабільною роботою насосної станції через проблеми з електропостачанням. Щойно подача електроенергії стабілізується, обсяг перекачування повернеться до норми», — заявив він.

Також повідомляється, що у селищі Пролетарське в Макіївці воду подають за графіком — один раз на три доби у вечірній час. Через слабкий тиск фахівці припускають можливість прихованих витоків. Обстеження ділянки планують провести до 8 липня.

Також у компанії «Вода Донбасу» заявили, що вода після проходження фільтрувальних станцій відповідає встановленим нормам, однак під час транспортування старими мережами у споживачів може з’являтися мутна вода.

За його словами Григор’єва, проблема може виникати через стан водопровідних мереж. Під час транспортування води старими трубами гідравлічні удари можуть піднімати осад зі стінок, через що у кранах мешканців іноді з’являється каламутна вода.