На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено

За 29 червня росіяни поранили 4 жителів Донеччини.



Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 515 людей, у тому числі 42 дитини, повідомив очільник Доненцької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, 4 приватні будинки, об'єкт торгівлі та автомобіль. У Курициному Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено автівку, у Самійлівці поранено людину. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. В Іванівці Черкаської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю.



