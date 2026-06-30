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  • На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено
Ольга Романова
редактор
10:13, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено

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На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено

За 29 червня росіяни поранили 4 жителів Донеччини.


Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 515 людей, у тому числі 42 дитини, повідомив очільник Доненцької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, 4 приватні будинки, об'єкт торгівлі та автомобіль. У Курициному Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено автівку, у Самійлівці поранено людину. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. В Іванівці Черкаської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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