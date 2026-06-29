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На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: семеро людей поранено
За 28 червня росіяни поранили 7 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 443 людини, у тому числі 45 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Копанях Добропільської громади поранено людину.
Краматорський район. У Маяках Святогірської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено людину. У Краматорську пошкоджено 2 адмінбудівлі, у Біленькому — приватний будинок і вантажівку. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено 2 приватні будинки та сільгосппідприємство. У Новодонецькому пошкоджено 2 будинки. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, гараж і автомобіль.
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