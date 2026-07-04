На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще 12 поранено

За 3 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Дружківці, по 1 у Слов'янську, Семенівці та Петрівці Першій. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 365 людей, у тому числі 75 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському поранено 2 людини.



Краматорський район. У Миколаївці 2 багатоповерхівки зруйновано і 4 пошкоджено; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено АЗС. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено СТО та автомобіль; у Семенівці загинула людина; у Ясногірці пошкоджено вантажівку. В Андріївці пошкоджено будинок. В Олександрівці пошкоджено будинок; у Петрівці Першій загинула людина, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 26 будинків і 3 автівки; у Некременному пошкоджено адмінбудівлю; в Очеретиному пошкоджено вантажівку. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено господарче приміщення. У Дружківці 2 людини загинули та 8 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, автівку та інфраструктуру.







