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Ольга Романова
редактор
10:46, Сьогодні
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Російський дрон пошкодив пожежну частину на Донеччині: загорілася покрівля будівлі, - ФОТО

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Російський дрон пошкодив пожежну частину на Донеччині: загорілася покрівля будівлі, - ФОТО

Російський безпілотник атакував державну пожежно-рятувальну частину в селищі Олександрівка Краматорського району Донецької області.

Внаслідок удару було пошкоджено будівлю підрозділу, а загоряння, що виникло після атаки, рятувальники оперативно ліквідували. Як повідомили у ДСНС, ворожий БпЛА пошкодив покрівлю пожежно-рятувальної частини, через що виникла пожежа.

Російський дрон пошкодив пожежну частину на Донеччині: загорілася покрівля будівлі, - ФОТО, фото-1

«Внаслідок атаки було пошкоджено покрівлю будівлі, що спричинило загоряння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню», — зазначили у ДСНС.

Російський дрон пошкодив пожежну частину на Донеччині: загорілася покрівля будівлі, - ФОТО, фото-2

На щастя, серед особового складу постраждалих немає.  У ДСНС вкотре наголосили, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, які щодня рятують життя людей на Донеччині.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #Олександрівка #пожежа
Ольга Романова
редактор
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