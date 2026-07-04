Російський дрон пошкодив пожежну частину на Донеччині: загорілася покрівля будівлі, - ФОТО

Російський безпілотник атакував державну пожежно-рятувальну частину в селищі Олександрівка Краматорського району Донецької області.

Внаслідок удару було пошкоджено будівлю підрозділу, а загоряння, що виникло після атаки, рятувальники оперативно ліквідували. Як повідомили у ДСНС, ворожий БпЛА пошкодив покрівлю пожежно-рятувальної частини, через що виникла пожежа.

«Внаслідок атаки було пошкоджено покрівлю будівлі, що спричинило загоряння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню», — зазначили у ДСНС.

На щастя, серед особового складу постраждалих немає. У ДСНС вкотре наголосили, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, які щодня рятують життя людей на Донеччині.