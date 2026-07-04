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Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні

Російський FPV-дрон атакував авто з людьми у Дружківці: четверо поранених

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Вранці 3 липня російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Дружківці Донецької області.

Внаслідок удару поранення дістали четверо місцевих жителів, які евакуйовувалися з прифронтового міста.Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, безпілотник влучив в автомобіль, який рухався трасою.

«В результаті влучання засобу ураження отримали мінно-вибухові травми і множинні осколкові поранення четверо місцевих жителів, які евакуйовувались з охопленого війною міста. 50-річному водієві та пасажирам — жінці 68 років та чоловікам 47 і 74 років — надається медична допомога», — повідомили у прокуратурі.

За фактом атаки Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин, вчинений російськими військами проти цивільного населення.



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#Дружківка #авто #дрон #атака #поранені
Ольга Романова
редактор
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