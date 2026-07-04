Окупанти вдарили авіабомбою по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина, - ФОТО

Російські війська вдень 4 липня завдали авіаудару по центральній частині Краматорська, скинувши авіабомбу ФАБ-250 з універсальним модулем планування і корекції (УМПК).

Під удар потрапив торговельний заклад, унаслідок чого поранення отримали щонайменше п'ятеро мирних жителів.За даними правоохоронців, атака сталася о 16:05. У момент удару люди перебували у приміщенні супермаркету, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Серед постраждалих — 11-річний хлопчик, а також жінки віком 36, 38 і 62 роки та 56-річний чоловік. Усім потерпілим надається кваліфікована медична допомога.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточні наслідки російського обстрілу та уточнюють інформацію щодо можливих нових постраждалих і руйнувань.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці документують черговий злочин російських військ проти цивільного населення.