Рус
  • Головна
  • Окупанти вдарили авіабомбою по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
20:24, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти вдарили авіабомбою по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина, - ФОТО

Читать на русском

Російські війська вдень 4 липня завдали авіаудару по центральній частині Краматорська, скинувши авіабомбу ФАБ-250 з універсальним модулем планування і корекції (УМПК).

Під удар потрапив торговельний заклад, унаслідок чого поранення отримали щонайменше п'ятеро мирних жителів.За даними правоохоронців, атака сталася о 16:05. У момент удару люди перебували у приміщенні супермаркету, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Окупанти вдарили авіабомбою по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина, - ФОТО, фото-1

Серед постраждалих — 11-річний хлопчик, а також жінки віком 36, 38 і 62 роки та 56-річний чоловік. Усім потерпілим надається кваліфікована медична допомога.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточні наслідки російського обстрілу та уточнюють інформацію щодо можливих нових постраждалих і руйнувань.

Окупанти вдарили авіабомбою по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина, - ФОТО, фото-2

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці документують черговий злочин російських військ проти цивільного населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріл #авіабомба #Краматорськ #супермаркет #поранені
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту