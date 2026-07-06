За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1420 солдатів Знищено 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, РСЗВ та 3 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб

танків – 12 088 (+7) од.

бойових броньованих машин – 24 894 (+16) од.

артилерійських систем – 45 451 (+63) од.

РСЗВ – 1 917 (+1) од.

засоби ППО – 1 473 (+3) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979) од.

крилаті ракети – 4 850 (+3) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 116 686 (+580) од.

спеціальна техніка – 4 389 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор