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  • В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
22:25, Сьогодні
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В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував

В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував

У тимчасово окупованому Донецьку демонтували скульптуру лева, яку місту у 2010 році подарував Львів.

На її місці встановили камінь із символікою на честь російських прикордонників. Як повідомляє блогер Денис Казанський, скульптура тривалий час знаходилася в парку Щербакова, однак була прибрана окупаційною адміністрацією через її символічне походження.

В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував, фото-1

«Люди, які критикували українців за “війну з пам’ятниками”, самі дійшли у війні з пам’ятниками до повного шаленства. У Донецьку знищують усе, що нагадує про 1991–2013 роки, навіть якщо це не має політичного змісту», — зазначив Казанський.

В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував, фото-2

Він також нагадав, що раніше в місті вже демонтували інсталяцію на честь ФК «Шахтар» та скульптуру Лоренцо Куїна.

В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував, фото-3

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на подію, наголосивши на символічному значенні подарунка: «Лева можна знести. Але неможливо стерти пам’ять про український Донецьк», — написав він.

В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував, фото-4

Скульптура лева була подарована Львовом Донецьку 9 червня 2010 року та урочисто передана міським головою Львова Андрієм Садовим. Згодом її встановили в парку Щербакова на набережній.




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#Львів #Донецьк #Садовий #лев
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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