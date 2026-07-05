В окупованому Донецьку знесли скульптуру лева, подаровану Львовом: Садовий прокоментував

У тимчасово окупованому Донецьку демонтували скульптуру лева, яку місту у 2010 році подарував Львів.

На її місці встановили камінь із символікою на честь російських прикордонників. Як повідомляє блогер Денис Казанський, скульптура тривалий час знаходилася в парку Щербакова, однак була прибрана окупаційною адміністрацією через її символічне походження.

«Люди, які критикували українців за “війну з пам’ятниками”, самі дійшли у війні з пам’ятниками до повного шаленства. У Донецьку знищують усе, що нагадує про 1991–2013 роки, навіть якщо це не має політичного змісту», — зазначив Казанський.

Він також нагадав, що раніше в місті вже демонтували інсталяцію на честь ФК «Шахтар» та скульптуру Лоренцо Куїна.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на подію, наголосивши на символічному значенні подарунка: «Лева можна знести. Але неможливо стерти пам’ять про український Донецьк», — написав він.

Скульптура лева була подарована Львовом Донецьку 9 червня 2010 року та урочисто передана міським головою Львова Андрієм Садовим. Згодом її встановили в парку Щербакова на набережній.







