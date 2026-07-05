На Донеччині російський дрон атакував цивільний автомобіль на дорозі: виникла пожежа, - ФОТО

Уранці 5 липня у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон атакував легковий автомобіль, який рухався проїжджою частиною. Унаслідок влучання безпілотника транспортний засіб загорівся. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу, інформує ДСНС Донеччини. Інформація щодо постраждалих наразі не повідомляється.





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор