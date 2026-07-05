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Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні

На Донеччині російський дрон атакував цивільний автомобіль на дорозі: виникла пожежа, - ФОТО

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На Донеччині російський дрон атакував цивільний автомобіль на дорозі: виникла пожежа, - ФОТО

Уранці 5 липня у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон атакував легковий автомобіль, який рухався проїжджою частиною.

Унаслідок влучання безпілотника транспортний засіб загорівся. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу, інформує ДСНС Донеччини.

На Донеччині російський дрон атакував цивільний автомобіль на дорозі: виникла пожежа, - ФОТО, фото-1

Інформація щодо постраждалих наразі не повідомляється.

На Донеччині російський дрон атакував цивільний автомобіль на дорозі: виникла пожежа, - ФОТО, фото-2



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#Донеччина #окупанти #дрон #Красноторка #пожежа #авто
Ольга Романова
редактор
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