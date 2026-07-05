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  • На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:27, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

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За 4 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 301 людину, у тому числі 55 дітей, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки, вантажівку і легковик. У Краматорську поранено 5 людей, пошкоджено торгівельний об'єкт. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, в Очеретиному — інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автомобіль.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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