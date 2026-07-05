За добу захисники України знищили 1290 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 409 630 солдатів.

Лише за добу окупанти втратили 1 290 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.26 орієнтовно склали: