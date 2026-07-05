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За добу захисники України знищили 1290 російських окупантів
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 409 630 солдатів.
Лише за добу окупанти втратили 1 290 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 409 630 (+1 290) осіб
- танків – 12 081 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 878 (+9) од.
- артилерійських систем – 45 388 (+63) од.
- РСЗВ – 1 916 (+3) од.
- засоби ППО – 1 470 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 821 (+6) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628) од.
- крилаті ракети – 4 847 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 116 106 (+462) од.
- спеціальна техніка – 4 385 (+0) од.
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