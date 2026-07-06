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На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: восьмеро людей поранено
За 5 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 людей, у тому числі 34 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і 3 автівки. У Краматорську поранено 4 людини. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку. В Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено будинок. В Андріївці поранено людину. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 11 приватних будинків, багатоповерхівку і автомобіль.
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