У Костянтинівці український винищувач скинув авіабомбу по росіянах у центрі міста, - ВІДЕО

Українські винищувачі почали скидати авіабомби по російських окупантах у центрі міста Костянтинівка в промисловій зоні.

Один із таких ударів показали у Telegram-каналі «Соняшник», який пов’язують з українською авіацією, повідомляє «Мілітарний».

Винищувач МиГ-29 знищив будівлю з ворожими операторами дронів, влучивши авіабомбою у вікно.

«Наша авіація завдала нищівного удару бомбами по місцю базування ворожих операторів дронів», — йдеться у повідомленні.

Російські оператори дронів могли безпечно працювати з цього району міста лише за умови, що штурмові підрозділи вже захопили цю частину міста та просунулися далі.

Місто Костянтинівка входить до зони відповідальності угруповання військ «Схід». За даними угруповання станом на 4 липня, місто Костянтинівка перебуває під контролем підрозділів Сил оборони України, проте в окремих районах тривають постійні бойові зіткнення.

Військові 19-го армійського корпусу записали відео з Костянтинівки та спростували заяву Путіна про повне захоплення міста. Українські військові перебувають у різних районах міста та намагаються не допустити його повного захоплення окупантами.