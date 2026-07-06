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Ольга Романова
редактор
11:33, Сьогодні
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Російський FPV-дрон атакував пожежний автомобіль на Донеччині, - ФОТО

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На Донеччині російський FPV-дрон сьогодні вранці влучив у пожежний автомобіль, який прямував на виклик для ліквідації займання.

Унаслідок атаки спецтранспорт зазнав пошкоджень. Особовий склад не постраждав, повідомляє ДСНС Донеччини.

Російський FPV-дрон атакував пожежний автомобіль на Донеччині, - ФОТО, фото-1

Російські війська вкотре цілеспрямовано атакують рятувальників, які щодня виконують свою роботу в умовах постійної небезпеки, ліквідовуючи наслідки обстрілів і допомагаючи цивільному населенню.

Російський FPV-дрон атакував пожежний автомобіль на Донеччині, - ФОТО, фото-2
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#Донеччина #дрон #атака #пожежнамашина
Ольга Романова
редактор
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