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Російський FPV-дрон атакував пожежний автомобіль на Донеччині, - ФОТО
На Донеччині російський FPV-дрон сьогодні вранці влучив у пожежний автомобіль, який прямував на виклик для ліквідації займання.
Унаслідок атаки спецтранспорт зазнав пошкоджень. Особовий склад не постраждав, повідомляє ДСНС Донеччини.
Російські війська вкотре цілеспрямовано атакують рятувальників, які щодня виконують свою роботу в умовах постійної небезпеки, ліквідовуючи наслідки обстрілів і допомагаючи цивільному населенню.
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