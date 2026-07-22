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  • На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено

За 21 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: 2 у Знаменівці та 1 у Дружківці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 40 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Карпівці Миколаївської громади поранено людину; у Райгородку пошкоджено 4 приватні будинки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, адмінбудівлю, 4 промислові будівлі, 5 легковиків і 2 трактори. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 2 автомобіля. Ще 2 автівки пошкоджено у Новодонецькій громаді. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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