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Ольга Романова
редактор
10:54, Сьогодні
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Через сильний вітер вогонь мало не перекинувся на будинки: у Слов'янську сталася масштабна пожежа, - ФОТО

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Через сильний вітер вогонь мало не перекинувся на будинки: у Слов'янську сталася масштабна пожежа, - ФОТО

У Слов'янську рятувальники ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності, яка через сильний вітер стрімко поширювалася у бік приватного житлового сектору.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити перекидання полум'я на будинки. Про це повідомило ДСНС України.

Через сильний вітер вогонь мало не перекинувся на будинки: у Слов'янську сталася масштабна пожежа, - ФОТО, фото-1

За їхніми словами, сильні пориви вітру значно ускладнили гасіння пожежі та сприяли швидкому поширенню вогню, який наблизився до приватних осель.

Через сильний вітер вогонь мало не перекинувся на будинки: у Слов'янську сталася масштабна пожежа, - ФОТО, фото-2
«Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та підбирався просто до приватних осель. Вогнеборці оперативно прибули на місце події, ліквідували займання та врятували житловий сектор від знищення», — повідомили рятувальники.

Завдяки злагодженим діям надзвичайників вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, не допустивши її поширення на житлові будинки. Інформації про постраждалих немає.

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#Донеччина #Словʼянськ #пожежа
Ольга Романова
редактор
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