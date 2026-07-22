Через сильний вітер вогонь мало не перекинувся на будинки: у Слов'янську сталася масштабна пожежа, - ФОТО

У Слов'янську рятувальники ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності, яка через сильний вітер стрімко поширювалася у бік приватного житлового сектору.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити перекидання полум'я на будинки. Про це повідомило ДСНС України.

За їхніми словами, сильні пориви вітру значно ускладнили гасіння пожежі та сприяли швидкому поширенню вогню, який наблизився до приватних осель.

«Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та підбирався просто до приватних осель. Вогнеборці оперативно прибули на місце події, ліквідували займання та врятували житловий сектор від знищення», — повідомили рятувальники.

Завдяки злагодженим діям надзвичайників вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу, не допустивши її поширення на житлові будинки. Інформації про постраждалих немає.