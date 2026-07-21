Диво-гол Аліссона та дебютний Караваєва: «Шахтар» зіграв внічию «Славеном Белупо», - ФОТО, ВІДЕО

«Гірники» знову почали зустріч першим номером й швидко притисли суперника до його штрафного майданчика. У дебюті непогану нагоду мав Лукас, однак його удар з меж карної зони пройшов поруч з правою стійкою. Міг відкрити рахунок Матвієнко, коли після навісу партнера від лівого кутового замикав дальню стійку, проте не влучив у ворота. Активно діяв Цуканов, часто беручи гру на себе, однак цим епізодам не вистачало завершення. Ближче до середини тайму хорвати трохи посунули гру до центральної зони, однак контролювати хід подій продовжували «оранжево-чорні». Кілька гострих моментів донеччани створили після численних навісних передач – небезпечно били головою Лукас та Траоре, однак гольовими ці удари не стали. Ще один шанс чемпіон України створив за хвилину до перерви: Невертон пробив з лінії штрафного, Траоре підправив мʼяч, але той все одно пройшов поруч зі штангою.

Аліссон відкрив рахунок, Караваєв урятував нічию

У другому таймі тренерський штаб «Шахтаря» змінив увесь склад, окрім голкіпера: у захисній лінії вийшли Караваєв, Бондар, Назарина та Педро Енріке, у центрі поля – Бондаренко й Сметана, в атаці діяли Раян Роберто, Аліссон, Мейрелліш і Кауан Еліас. Свіжі футболісти знову помітно пожвавили гру і одразу створили момент: Раян Роберто на лівому фланзі штрафного розібрався з опонентом та прострілив до воротарського, однак Мейрелліш з кількох метрів не поцілив у площину. Хорвати теж організували випад, але удар Петровича заблокував Назарина. І все ж забити першими вдалося саме «гірникам»: на 56-й хвилині Аліссон отримав пас на правому фланзі, хитнув захисника й чудовим ударом з бокової лінії штрафного майданчика поклав мʼяч під дальню стійку – 1:0.

Проте не менш красивим голом на 63-й хвилині відповіли суперники: Петрович ударом з розвороту з-за меж карного вразив лівий кут та зрівняв рахунок. А вже на 69-й хвилині «Славен Белупо» вийшов уперед: знову Петрович ударом здаля, цього разу крученим метрів з 15, поклав мʼяч під саму штангу. Могли одразу ж відігратися «оранжево-чорні», але Раян Роберто після скидання Аліссона пробив з лінії штрафного над поперечиною. У заключні хвилини донеччани влаштували штурм воріт хорватів і таки змогли забити вдруге: на 88-й хвилині Назарина виконав подачу з лівого кутового, і Олександр Караваєв на ближній стійці в дотик пʼятою перевів мʼяч за лінію воріт – 2:2.

У час, що залишився, команди мали можливості вирвати перемогу, однак спроби Мазура та Раяна Роберто були невлучними. 2:2 – «Шахтар» та «Славено Белупо» розійшлися внічию.