Зеленський звільнив Сирського: новим головнокомандувачем Збройних Сил України став Михайло Драпатий

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський залишає посаду, новим головнокомандувачем стане командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

За словами глави держави, вони разом із Драпатим, виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенієм Хмарою та заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою визначили, які кадрові перестановки відбудуться в Генштабі ЗСУ. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 липня.

«Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу», – сказав президент.

Він назвав фактом, що Олександр Сирський забезпечив результат у захисті Києва, в Харківській і Курській операціях.

«Захист України триває і потрібне гідне ставлення до кожного воїна», – сказав президент.

Володимир Зеленський, що з Олександрмо Сирським і начальником Генштабу обговорили, як передати справи. Х Михайлом Драпатим визначили найближчі цілі, а також плани на середні строки. Операції Сил оборони мусять тривати: як далекобійні, так і middle strike. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та інші командири мають передати оновлену стратегію оборони, кроки реформи корпусної системи і виконання запитів бойових командирі.

«Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет», – сказав президент.

Біографія нового главкома

Генерал-майор Михайло Драпатий — кадровий український військовий, який зустрів російську гібридну агресію у 2014 році на посаді командира 2-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

У травні 2014 року під його командуванням підрозділи 72-ї ОМБр увійшли до Маріуполя на бронетехніці, щоб посилити українські сили, які відбивали штурм проросійських бойовиків.

Драпатий особисто очолював колону з чотирьох бойових машин, перебуваючи на місці командира БМП разом із механіком-водієм Дмитром Вороною. Саме їхня «летюча БМП» прорвала барикаду, зведену проросійськи налаштованими учасниками заворушень, а кадри цього прориву широко розійшлися мережею та стали одним із символів початку оборони Маріуполя.

У 2016 році Михайло Драпатий очолив новосформовану 58-му окрему мотопіхотну бригаду. У серпні 2019 року він передав командування з’єднанням і розпочав навчання в Національному університеті оборони України.

На початку повномасштабного російського вторгнення Драпатий очолив оперативне угруповання військ «Південь», створене для стримування наступу російських військ на Кривий Ріг.

У лютому 2024 року його призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Уже в травні того ж року він став командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», а згодом очолив ОТУ «Луганськ».

29 листопада 2024 року Михайла Драпатого призначили командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Подав у відставку 1 червня 2025 року після трагедії на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військовослужбовці, після чого обіймав посаду Командувача об’єднаних сил.