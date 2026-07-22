Чекав на захоплення Слов'янська та здавав позиції ЗСУ: зрадника засудили до 15 років ув'язнення

Суд визнав винним жителя Слов'янська, який передавав представникам країни-агресора інформацію про місця дислокації Сил оборони України.

За державну зраду чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у жовтні 2024 року засуджений встановив зв'язок у Telegram із колишньою мешканкою Слов'янська, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Росії, працевлаштувалася у військовому шпиталі та згодом стала адміністраторкою проросійського Telegram-каналу.

У травні 2025 року чоловік почав передавати їй координати та фотографії місць розташування українських військових, а також повідомляв про місця зосередження техніки та склади з боєприпасами у Слов'янську.

Крім цього, після російських обстрілів він інформував про їхні наслідки, описував оперативну обстановку в місті та висловлював проросійські погляди.

«У листуванні засуджений негативно відгукувався про вище військово-політичне керівництво України та не приховував сподівань на скоріше захоплення Слов'янська», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У червні 2025 року співробітники Служби безпеки України викрили та затримали чоловіка. На час розгляду справи він перебував під вартою.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.