Росіяни атакували автомобіль із цивільними на Донеччині: двоє людей загинули, ще троє поранені, - ФОТО

У селі Знаменівка Олександрівської громади Донецької області російські війська атакували автомобіль, у якому перебували цивільні.

Внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, атака сталася 21 липня о 13:25. Під ворожий удар потрапив легковий автомобіль із мирними жителями.

«Місцевий житель 76 років та 68-річна жінка загинули на місці. Ще троє людей – двоє жінок та чоловік – дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їм надано медичну допомогу», – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці документують наслідки атаки та встановлюють усі обставини чергового удару російських військ по цивільному населенню Донеччини.