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За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1230 солдатів.
Знищено 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 10 НРК, 448 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 7 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 479 300 (+1 230) осіб.
- танків – 12 293 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 220 (+9) од.
- артилерійських систем – 48 567 (+48) од.
- РСЗВ – 2 058 (+2) од.
- засоби ППО – 1 587 (+1) од.
- літаків – 440 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 378 (+10) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 479 882 (+1 555) од.
- крилаті ракети – 5 052 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 139 221 (+448) од.
- спеціальна техніка – 4 582 (+7) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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