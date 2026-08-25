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За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1230 солдатів. Знищено 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 10 НРК, 448 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 7 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.26 склали: особового складу – близько 1 479 300 (+1 230) осіб.

танків – 12 293 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 220 (+9) од.

артилерійських систем – 48 567 (+48) од.

РСЗВ – 2 058 (+2) од.

засоби ППО – 1 587 (+1) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 378 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 479 882 (+1 555) од.

крилаті ракети – 5 052 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 139 221 (+448) од.

спеціальна техніка – 4 582 (+7) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор