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На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: 15 людей поранено
За 24 серпня росіяни поранили 15 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 716 людей, у тому числі 83 дитини, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську поранено 8 людей, пошкоджено 21 приватний будинок, 7 багатоповерхівок і адмінбудівлю, обстріляна промзона. У Краматорську поранено людину, ще 2 людини поранені у Біленькому. В Олександрівці пошкоджено авто. У Дружківці поранено 4 людини.
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