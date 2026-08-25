На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: 15 людей поранено

За 24 серпня росіяни поранили 15 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 716 людей, у тому числі 83 дитини, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 8 людей, пошкоджено 21 приватний будинок, 7 багатоповерхівок і адмінбудівлю, обстріляна промзона. У Краматорську поранено людину, ще 2 людини поранені у Біленькому. В Олександрівці пошкоджено авто. У Дружківці поранено 4 людини.







