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За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1210 солдатів. Знищено 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 систем ППО, 10 НРК, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.26 склали: особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб

танків – 12 274 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од.

артилерійських систем – 48 155 (+55) од.

РСЗВ – 2 040 (+3) од.

засоби ППО – 1 577 (+5) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од.

крилаті ракети – 5 010 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 135 891 (+443) од.

спеціальна техніка – 4 547 (+7) од. Фото: Генштаб Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор