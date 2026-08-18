Авіаудари по Краматорську та Слов’янську: горіли будинки, авто та торгівельний центр, - ФОТО

Російські війська завдали авіаударів по Краматорську та Слов’янську Донецької області.

У Краматорську окупанти скинули три авіабомби на приватний сектор, унаслідок чого пошкоджено 37 житлових будинків, повідомляє ДСНС України.

За даними рятувальників, у трьох будинках та господарській споруді виникли пожежі. Надзвичайники локалізували загоряння, а також ліквідували пожежі в автомобілях.

У Слов’янську внаслідок російського удару загорівся торговельний центр. Пожежу на площі 1650 квадратних метрів вдалося локалізувати. Крім того, виникла пожежа у приватному будинку.

Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних обстрілів. Через небезпеку надзвичайникам неодноразово доводилося призупиняти гасіння та переходити в укриття.

«Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботи та переходити в укриття», — повідомили надзвичайники.

Інформація про постраждалих унаслідок цих ударів наразі не наводиться.





