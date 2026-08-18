Рус
  • Головна
  • Авіаудари по Краматорську та Слов’янську: горіли будинки, авто та торгівельний центр, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:52, Сьогодні
Надійне джерело

Авіаудари по Краматорську та Слов’янську: горіли будинки, авто та торгівельний центр, - ФОТО

Читать на русском
Авіаудари по Краматорську та Слов’янську: горіли будинки, авто та торгівельний центр, - ФОТО

Російські війська завдали авіаударів по Краматорську та Слов’янську Донецької області.

У Краматорську окупанти скинули три авіабомби на приватний сектор, унаслідок чого пошкоджено 37 житлових будинків, повідомляє ДСНС України.

За даними рятувальників, у трьох будинках та господарській споруді виникли пожежі. Надзвичайники локалізували загоряння, а також ліквідували пожежі в автомобілях.

Авіаудари по Краматорську та Слов’янську: горіли будинки, авто та торгівельний центр, - ФОТО, фото-1

У Слов’янську внаслідок російського удару загорівся торговельний центр. Пожежу на площі 1650 квадратних метрів вдалося локалізувати. Крім того, виникла пожежа у приватному будинку.

Авіаудари по Краматорську та Слов’янську: горіли будинки, авто та торгівельний центр, - ФОТО, фото-2

Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних обстрілів. Через небезпеку надзвичайникам неодноразово доводилося призупиняти гасіння та переходити в укриття.

Авіаудари по Краматорську та Слов’янську: горіли будинки, авто та торгівельний центр, - ФОТО, фото-3

«Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботи та переходити в укриття», — повідомили надзвичайники.

Інформація про постраждалих унаслідок цих ударів наразі не наводиться.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянск #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту