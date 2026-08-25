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Ольга Романова
редактор
14:03, Сьогодні
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Росіяни атакували Краматорськ дев’ятьма авіабомбами: 19 цивільних поранені, серед них немовля, - ФОТО

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Росіяни атакували Краматорськ дев’ятьма авіабомбами: 19 цивільних поранені, серед них немовля, - ФОТО

Війська рф 25 серпня атакували Краматорськ Донецької області.

Внаслідок обстрілу житлової забудови поранення отримали 19 мирних жителів, серед них — немовля. За даними Донецької обласної прокуратури, атака тривала у період із 10:33 до 10:40. Ворог завдав ударів по місту дев’ятьма авіаційними бомбами «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції (УМПК).

Під ворожий удар потрапили багатоквартирні будинки. Наразі відомо про пошкодження 34 житлових багатоповерхівок.

«Під ворожий приціл потрапила житлова забудова. Деякі засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Станом на 13:40 кількість постраждалих через атаку зросла до 19 осіб. Усім пораненим медики надають необхідну допомогу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Остаточні наслідки атаки та тип застосованого озброєння ще встановлюються.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #Краматорськ #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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