На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще пʼятеро поранено

За 17 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 506 людей, у тому числі 58 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському поранено людину.



Краматорський район. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 4 приватні будинки, торговий центр, інфраструктуру та автомобіль. У Краматорську і Красноторці поранено по 1 людині. У Черкаському пошкоджено лінію електропередач. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені.





