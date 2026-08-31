На Донеччині судитимуть організаторів нелегальної шахти: незаконно видобули вугілля на на майже 11 мільйонів

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка незаконно видобувала кам’яне вугілля на території Краматорського району.

Учасникам схеми інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, незаконний бізнес організував мешканець Києва — керівник місцевого товариства з обмеженою відповідальністю. Замість передбачених законом робіт із геологічного вивчення надр та розробки родовищ він налагодив підпільний видобуток вугілля на території шахти у Новодонецькій громаді. Для приховування діяльності чоловік залучив трьох спільників та уклав фіктивний договір підряду з іншим підприємством на проведення гірничих робіт у селі Курицине.

«Для маскування нелегального бізнесу організатор залучив трьох спільників та забезпечив прикриття діяльності за допомогою фіктивного договору підряду», — зазначили у обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, у період із грудня 2025 року до лютого 2026 року учасники групи видобували вугілля через розконсервований вентиляційний шурф шахти, який не був призначений для проведення таких робіт. Процес координував заступник організатора, а керівники підрядного підприємства забезпечили незаконний видобуток технікою та працівниками.

Видобуте вугілля транспортували на майданчик у Дніпропетровській області, де його надалі реалізовували. Правоохоронці викрили учасників схеми у березні 2026 року. За час незаконної діяльності вони встигли видобути понад 364 тонни вугілля, чим завдали державі збитків на суму понад 10,7 млн грн.

Досудове розслідування проводили слідчі та оперативники ГУНП в Донецькій області. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.





