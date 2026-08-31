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  • Російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Краматорську: горіли квартири на верхніх поверхах, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
18:29, Сьогодні
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Російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Краматорську: горіли квартири на верхніх поверхах, - ФОТО

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Російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Краматорську: горіли квартири на верхніх поверхах, - ФОТО

Російські війська атакували Краматорськ Донецької області FPV-дроном. Ворожий безпілотник влучив у 14-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

За даними рятувальників, загорілися дві квартири та два балкони на 13-му і 14-му поверхах будинку, повідомляє ДСНС Донеччини.

Російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Краматорську: горіли квартири на верхніх поверхах, - ФОТО, фото-1

«Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів, не допустивши подальшого поширення вогню на інші приміщення», — повідомили у службі порятунку.

Російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Краматорську: горіли квартири на верхніх поверхах, - ФОТО, фото-2

Завдяки швидкій роботі пожежників вдалося локалізувати займання та запобігти масштабнішому руйнуванню житлового будинку. Інформація про можливих постраждалих та наслідки атаки уточнюється.

Російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Краматорську: горіли квартири на верхніх поверхах, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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