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Російський FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Краматорську: горіли квартири на верхніх поверхах, - ФОТО
Російські війська атакували Краматорськ Донецької області FPV-дроном. Ворожий безпілотник влучив у 14-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
За даними рятувальників, загорілися дві квартири та два балкони на 13-му і 14-му поверхах будинку, повідомляє ДСНС Донеччини.
«Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів, не допустивши подальшого поширення вогню на інші приміщення», — повідомили у службі порятунку.
Завдяки швидкій роботі пожежників вдалося локалізувати займання та запобігти масштабнішому руйнуванню житлового будинку. Інформація про можливих постраждалих та наслідки атаки уточнюється.
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