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За добу захисники України знищили 1390 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже близько 1 491 030 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.26 склали: особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб

танків – 12 324 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од.

артилерійських систем – 49 016 (+62) од.

РСЗВ – 2 081 (+2) од.

засоби ППО – 1 598 (+1) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од.

крилаті ракети – 5 070 (+10) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383) од.

спеціальна техніка – 4 625 (+2) од.

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