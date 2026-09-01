Житель Слов’янська коригував вогонь по українських військових: його взяли під варту

У Слов’янську Донецької області правоохоронці викрили 31-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік передавав представнику російської армії інформацію про місця розташування українських військових і техніки.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як встановило слідство, у серпні 2026 року мешканець Слов’янська, який заробляв на життя допомогою по господарству, познайомився в Telegram із представником армії РФ. Той назвався російським військовослужбовцем, заявив, що походить із Донеччини та з 2014 року бере участь у так званому «ополченні».

Росіянин запропонував чоловіку збирати інформацію про місця зосередження Сил оборони України. За це він пообіцяв зустрітися з ним у разі окупації Слов’янська.

«Підозрюваний збирав для представника армії РФ інформацію про місцезнаходження особового складу Сил оборони. Зокрема, передав координати бункера, де могла перебувати значна кількість українських захисників, а також дані про розташування мінометних установок», — повідомили у прокуратурі.

Чоловік продовжував спілкуватися з російським військовим та передавати йому розвідувальну інформацію, доки його діяльність не припинили правоохоронці. У серпні 2026 року підозрюваного затримали. За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. За державну зраду в умовах воєнного стану чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.