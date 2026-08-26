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За добу захисники України знищили 1450 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1450 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 480 750 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб
- танків – 12 300 (+7)
- бойових броньованих машин – 25 230 (+10)
- артилерійських систем – 48 641 (+74)
- РСЗВ – 2 062 (+4)
- засоби ППО – 1 588 (+1)
- літаків – 440 (+0)
- гелікоптерів – 354 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723)
- крилаті ракети – 5 052 (+0)
- кораблі / катери – 35 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 139 754 (+533)
- спеціальна техніка / special equipment – 4 592 (+10).
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