Наводили ворога на позиції ЗСУ та майданчики FPV-дронів: троє жителів Донеччини отримали по 15 років

Трьох жителів Донеччини визнали винними у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вони передавали російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових, техніки та вогневих позицій, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Вирок суду ухвалили за публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури. Усім трьом інкримінували державну зраду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Один із засуджених — мешканець Костянтинівки. За даними слідства, він почав співпрацювати з ворогом у вересні 2024 року. Чоловік передавав дані воєнного характеру через проросійський Telegram-канал, а згодом безпосередньо спілкувався зі співробітником ФСБ РФ.

Другий фігурант — житель Добропілля. На початку січня 2025 року він почав листуватися з військовослужбовцем російської армії. Окрім передачі інформації про українські Сили оборони, чоловік на прохання співрозмовника особисто перевіряв певні локації. У листуванні він також висловлював готовність служити Росії.

Третій засуджений діяв у Дружківці. За матеріалами справи, раніше судимий за умисне вбивство та розбій чоловік із березня 2025 року передавав російському куратору розвідувальну інформацію.

«Серед локацій, які засуджені розсекретили ворогу, — місця розміщення особового складу Сил оборони і розвантаження боєприпасів, розташування оборонних укріплень, зосередження військової техніки та маршрути руху броньованих машин», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Також зрадники передавали дані про вогневі позиції реактивних систем залпового вогню, артилерії та стартові майданчики для FPV-дронів. Інформацію надсилали у вигляді фотографій, скриншотів, текстових і відеоповідомлень.

Протиправну діяльність ворожих інформаторів правоохоронці викрили та припинили у серпні 2025 року та березні 2026 року. Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.