Зеленський: «Російське небо де-факто буде закриватись»

Україна попереджає авіакомпанії, які організовують польоти до Росії, що їхнім літакам не буде безпечно російському небі через дрони.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати», - сказав президент у зверненні.

Зеленський додав, що «російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо». Глава держави звернувся до послів інших держав, які працюють в Україні і в РФ, аби вони донесли інформацію до свого керівництва.

«Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним

Президент зауважив, що "ескалація не може й не буде залишатися тільки на території України. Цілком природно й справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема в російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно й справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російські удари".