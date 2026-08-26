На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 34 поранено

За 25 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 34 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1287 людей, у тому числі 39 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 3 приватні будинки, у Селезнівці 3 приватні будинки пошкоджено. У Слов'янську 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 22 приватні будинки, 17 багатоповерхівок, 5 автівок. У Краматорську поранено 26 людей, пошкоджено 37 багатоповерхівок, 3 заклади освіти та інфраструктурний об'єкт. В Олександрівці поранено людину, в Новоолександрівці пошкоджено 2 приватні будинки. У Новодонецькому пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.



