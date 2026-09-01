На Донеччині за добу окупанти 38 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

За 31 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1524 людини, у тому числі 37 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок, зруйновано 2 гаражі.



Краматорський район. У Селезнівці Миколаївської громади зруйновано приватний будинок. У Слов'янську поранено 5 людей, зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено 32 багатоповерхівки, готель, адмінбудівлю, базу відпочинку, комунальне підприємство та АЗС. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, склад, авто і мопед. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 4 одиниці сільгосптехніки; в Очеретиному пошкоджено багатоповерхівку; у Староварварівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено 6 будинків та адмінбудівлю. У Новодонецькому пошкоджено 3 багатоповерхівки і автівку; в Іверському пошкоджено інфраструктуру. У Дружківці поранено людину.







