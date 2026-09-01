Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 38 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 38 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 38 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

За 31 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1524 людини, у тому числі 37 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок, зруйновано 2 гаражі.

Краматорський район. У Селезнівці Миколаївської громади зруйновано приватний будинок. У Слов'янську поранено 5 людей, зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено 32 багатоповерхівки, готель, адмінбудівлю, базу відпочинку, комунальне підприємство та АЗС. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, склад, авто і мопед. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 4 одиниці сільгосптехніки; в Очеретиному пошкоджено багатоповерхівку; у Староварварівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено 6 будинків та адмінбудівлю. У Новодонецькому пошкоджено 3 багатоповерхівки і автівку; в Іверському пошкоджено інфраструктуру. У Дружківці поранено людину.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту