01:42, Сьогодні
Надійне джерело
«Шахтар» здобув вольову перемогу над «Карпатами», - ФОТО, ВІДЕО
У центральному матчі 5-го туру УПЛ «Шахтар» грав на виїзді з «Карпатами».
Головний тренер «гірників» Арда Туран зробив кілька змін у стартовому складі порівняно з попереднім поєдинком: Різник грав у воротах, у центрі оборони вийшли Матвієнко та Бондар, на флангах – Караваєв і Педро Енріке, у середині поля діяли Назарина, Очеретько та Марлон Гомес, на позиціях вінгерів – Невертон й Аліссон, центрфорвардом був Мейрелліш, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Рівна гра й обмін голами до перерви
Команди від початку зустрічі діяли інтенсивно, але обережно, у дебюті матчу придивляючись одна до одної. Першим вирішив загострити гру Аліссон: бразилець прорвався правим флангом, але його простріл заблокував Бабогло, а потім вінгер знайшов пасом Караваєва, однак той з гострого кута не влучив у ворота.
А ось господарі свій момент реалізували й на 12-й хвилині вийшли вперед: мʼяч застряг у штрафному майданчику донеччан, Різник потягнув два поспіль удари суперників, однак Русин з третьої спроби пробив голкіпера.
«Гірники» одразу ж взяли гру під свій контроль і на 25-й хвилині таки змогли подолати щільний пресинг опонента та зрівняти рахунок: Аліссон пасом по центру розрізав оборону львівʼян, удар Марлона Гомеса воротар парирував перед собою, а Лука Мейрелліш був першим на добиванні – 1:1.
Решту тайму «оранжево-чорні» провели активніше й були ближчими до другого гола: Аліссон з-під захисника пробив поруч зі стійкою, а Очеретько після скидання партнера не зміг як слід влучити по мʼячу.
Повноцінний камбек із переможним голом Аліссона
Другий тайм стартував у невисокому темпі, однак нагоди донеччан виглядали гострішими. Невертон фірмовим ударом з лівого кута штрафного ледь не закрутив мʼяч у дальню девʼятку, а потім Аліссон та Марлон Гомес вивели на позицію Очеретька, проте потужний постріл українця парирував Марченко.
У середині тайму Арда Туран зробив перші заміни, випустивши Ізакі, Мендозу та Кауана Еліаса. І вже на 67-й хвилині «Шахтар» зумів забити другий гол: після відбору в центральній зоні Ізакі чудовим розрізним пасом вивів сам на сам Аліссона, який холоднокровно переграв кіпера – 1:2.
Невдовзі автора голу на полі замінив Лукас. Господарі спробували переломити хід матчу, однак «гірники» надійно та спокійно діяли в обороні і майже не дозволяли супернику загрожувати воротам Різника. У компенсований час до гри увійшов Криськів, а фінальний штурм у виконанні львівʼян з численними навісами до карного майданчика успіху їм не приніс.
2:1 – «Шахтар» у ключовому матчі туру здобуває вольову перемогу над «Карпатами» та продовжує боротьбу за лідерство в УПЛ.
Наступного тижня команда Арди Турана відкриє для себе євросезон. У четвер, 10 вересня, у 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» зустрінеться з чемпіоном Нідерландів ПСВ. Гра відбудеться на арені «ПСВ Стадіон» в Ейндговені та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
«Карпати» (Львів) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:2 (1:1)
Львів, «Україна»
Голи: 1:0 Русин (12), 1:1 Мейрелліш (25), 1:2 Аліссон (67)
«Шахтар»: Різник, Караваєв, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Назарина (Ізакі, 64), Очеретько, Марлон Гомес (Криськів, 90+2), Аліссон (Лукас, 70), Невертон (Мендоза, 64), Мейрелліш (Кауан Еліас, 64)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
10:50
Вчора
ТОП новини
Оголошення
07:55, 24 серпня
10:09, 28 серпня
4
14:40, 26 серпня