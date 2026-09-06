«Шахтар» здобув вольову перемогу над «Карпатами», - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «гірників» Арда Туран зробив кілька змін у стартовому складі порівняно з попереднім поєдинком: Різник грав у воротах, у центрі оборони вийшли Матвієнко та Бондар, на флангах – Караваєв і Педро Енріке, у середині поля діяли Назарина, Очеретько та Марлон Гомес, на позиціях вінгерів – Невертон й Аліссон, центрфорвардом був Мейрелліш, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Рівна гра й обмін голами до перерви

Команди від початку зустрічі діяли інтенсивно, але обережно, у дебюті матчу придивляючись одна до одної. Першим вирішив загострити гру Аліссон: бразилець прорвався правим флангом, але його простріл заблокував Бабогло, а потім вінгер знайшов пасом Караваєва, однак той з гострого кута не влучив у ворота.

А ось господарі свій момент реалізували й на 12-й хвилині вийшли вперед: мʼяч застряг у штрафному майданчику донеччан, Різник потягнув два поспіль удари суперників, однак Русин з третьої спроби пробив голкіпера.

«Гірники» одразу ж взяли гру під свій контроль і на 25-й хвилині таки змогли подолати щільний пресинг опонента та зрівняти рахунок: Аліссон пасом по центру розрізав оборону львівʼян, удар Марлона Гомеса воротар парирував перед собою, а Лука Мейрелліш був першим на добиванні – 1:1.

Решту тайму «оранжево-чорні» провели активніше й були ближчими до другого гола: Аліссон з-під захисника пробив поруч зі стійкою, а Очеретько після скидання партнера не зміг як слід влучити по мʼячу.

Повноцінний камбек із переможним голом Аліссона

Другий тайм стартував у невисокому темпі, однак нагоди донеччан виглядали гострішими. Невертон фірмовим ударом з лівого кута штрафного ледь не закрутив мʼяч у дальню девʼятку, а потім Аліссон та Марлон Гомес вивели на позицію Очеретька, проте потужний постріл українця парирував Марченко.

У середині тайму Арда Туран зробив перші заміни, випустивши Ізакі, Мендозу та Кауана Еліаса. І вже на 67-й хвилині «Шахтар» зумів забити другий гол: після відбору в центральній зоні Ізакі чудовим розрізним пасом вивів сам на сам Аліссона, який холоднокровно переграв кіпера – 1:2.

Невдовзі автора голу на полі замінив Лукас. Господарі спробували переломити хід матчу, однак «гірники» надійно та спокійно діяли в обороні і майже не дозволяли супернику загрожувати воротам Різника. У компенсований час до гри увійшов Криськів, а фінальний штурм у виконанні львівʼян з численними навісами до карного майданчика успіху їм не приніс.