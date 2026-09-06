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За добу захисники України знищили 1390 російських окупантів

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1390 російських солдатів. Ззнищили 3 ворож танки та десятки іншої техніки окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.26 склали: особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб

танків – 12 331 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 278 (+5) од.

артилерійських систем – 49 260 (+33) од.

РСЗВ – 2 096 (+3) од.

засоби ППО – 1 605 (+1) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од.

спеціальна техніка – 4 644 (+0) од.

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Ольга Романова редактор