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На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено
За 5 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 915 людей, у тому числі 136 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок і 2 заводські цехи. У Краматорську поранено людину. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено крамницю, в Мирній Долині пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено 6 приватних будинків і 5 багатоповерхівок.
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