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  • На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

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На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 5 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 915 людей, у тому числі 136 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок і 2 заводські цехи. У Краматорську поранено людину. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено крамницю, в Мирній Долині пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено 6 приватних будинків і 5 багатоповерхівок.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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