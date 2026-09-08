У Краматорську сапери ДСНС вилучили нерозірвану авіабомбу РФ біля дев’ятиповерхівки, - ФОТО

У Краматорську Донецької області сапери ДСНС виявили та знешкодили нерозірвану російську авіабомбу. Небезпечний боєприпас застряг у землі неподалік житлової дев’ятиповерхівки після чергового авіаудару російських військ.

Фахівці ДСНС обережно вилучили авіабомбу та транспортували її на спеціальний підривний майданчик. Там боєприпас знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, повідомляє ДСНС Донеччини.

«У разі виявлення вибухонебезпечного предмета не наближайтеся до нього та не намагайтеся самостійно його переміщувати», — нагадують рятувальники.

У ДСНС закликають у разі виявлення підозрілого предмета відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку Службу порятунку за номером 101.