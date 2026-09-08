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У Краматорську сапери ДСНС вилучили нерозірвану авіабомбу РФ біля дев’ятиповерхівки, - ФОТО
У Краматорську Донецької області сапери ДСНС виявили та знешкодили нерозірвану російську авіабомбу. Небезпечний боєприпас застряг у землі неподалік житлової дев’ятиповерхівки після чергового авіаудару російських військ.
Фахівці ДСНС обережно вилучили авіабомбу та транспортували її на спеціальний підривний майданчик. Там боєприпас знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, повідомляє ДСНС Донеччини.
«У разі виявлення вибухонебезпечного предмета не наближайтеся до нього та не намагайтеся самостійно його переміщувати», — нагадують рятувальники.
У ДСНС закликають у разі виявлення підозрілого предмета відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку Службу порятунку за номером 101.
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