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  • У Краматорську сапери ДСНС вилучили нерозірвану авіабомбу РФ біля дев’ятиповерхівки, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:25, Сьогодні
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У Краматорську сапери ДСНС вилучили нерозірвану авіабомбу РФ біля дев’ятиповерхівки, - ФОТО

У Краматорську сапери ДСНС вилучили нерозірвану авіабомбу РФ біля дев’ятиповерхівки, - ФОТО

У Краматорську Донецької області сапери ДСНС виявили та знешкодили нерозірвану російську авіабомбу. Небезпечний боєприпас застряг у землі неподалік житлової дев’ятиповерхівки після чергового авіаудару російських військ.

Фахівці ДСНС обережно вилучили авіабомбу та транспортували її на спеціальний підривний майданчик. Там боєприпас знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, повідомляє ДСНС Донеччини.

«У разі виявлення вибухонебезпечного предмета не наближайтеся до нього та не намагайтеся самостійно його переміщувати», — нагадують рятувальники.

У ДСНС закликають у разі виявлення підозрілого предмета відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку Службу порятунку за номером 101.

У Краматорську сапери ДСНС вилучили нерозірвану авіабомбу РФ біля дев’ятиповерхівки, - ФОТО, фото-1
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#Донеччина #ДСНС #Краматоськ #авіабомба #сапери
Ольга Романова
редактор
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