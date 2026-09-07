Рус
  • Головна
  • Руслан Кравченко подав у відставку з посади Генпрокурора
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
23:45, Вчора
Надійне джерело

Руслан Кравченко подав у відставку з посади Генпрокурора

Руслан Кравченко подав у відставку з посади Генпрокурора

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", - йдеться в заяві.

Кравченко подякував колегам та зазначив, що попри все їхня робота не повинна знецінюватися.

"Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення", - додав він.

17 червня 2025 року Верховна Рада погодила призначення Кравченка на посаду Генерального прокурора України.  З 2012 по 2023 рік він займав різні посади в органах прокуратури України.

В 2023 році він очолив Київську обласну державну адміністрацію. А вже 31 грудня 2024 року став головою Державної податкової служби

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Кравченко #Генпрокурор #відставка
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту