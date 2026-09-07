Руслан Кравченко подав у відставку з посади Генпрокурора

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", - йдеться в заяві.

Кравченко подякував колегам та зазначив, що попри все їхня робота не повинна знецінюватися.

"Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення", - додав він.

17 червня 2025 року Верховна Рада погодила призначення Кравченка на посаду Генерального прокурора України. З 2012 по 2023 рік він займав різні посади в органах прокуратури України.

В 2023 році він очолив Київську обласну державну адміністрацію. А вже 31 грудня 2024 року став головою Державної податкової служби