Мешканцям прифронтових громад виплатять по 19 400 гривень допомоги на проходження зими

Понад 380 тисяч родин, які проживають у прифронтових громадах України, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень для проходження опалювального сезону.

Допомога передбачена для найбільш вразливих категорій населення. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема, кошти отримають люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері, родини, які виховують дітей з інвалідністю, а також дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

«Це підтримка для українців, які найбільше її потребують», — зазначив Сергій Корецький.

На реалізацію програми уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частину коштів надали UNICEF та Український Червоний Хрест через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або органу місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через «Укрпошту».





