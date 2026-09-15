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  • У Слов’янську рятувальники дістали чоловіка з-під завалів після удару російського дрона
Ольга Романова
редактор
11:24, Сьогодні
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У Слов’янську рятувальники дістали чоловіка з-під завалів після удару російського дрона

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У Слов’янську рятувальники дістали чоловіка з-під завалів після удару російського дрона

У Слов’янську Донецької області надзвичайники врятували чоловіка, який опинився під завалами дев’ятиповерхового будинку внаслідок влучання російського безпілотника.

Постраждалого затиснуло зруйнованими конструкціями. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники оперативно виявили чоловіка та деблокували його з-під залізобетонних плит.

«Рятувальники оперативно його виявили та деблокували з-під залізобетонних плит», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того, через російський обстріл приватного житлового сектору в різних районах Слов’янська виникли пожежі господарських споруд. Вогнеборці локалізували займання, однак через загрозу повторних ударів були змушені призупинити гасіння.

Також надзвичайники ліквідували пожежу легкового автомобіля на парковці, яка виникла на місці ворожого удару. Обставини атаки та інформація про стан врятованого чоловіка уточнюються.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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