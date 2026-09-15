Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Верховна Рада на засіданні 15 вересня проголосувала за відставку Руслана Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За проголосували 317 депутатів.

Кравченко на засіданні, де розглядали його звільнення, присутнім не був: учора вночі він виїхав за кордон. Однак він написав допис, у якому звинуватив президента в тиску, а антикорупційні органи – в тиску на президента, повідомляє Lb.

«Тільки Кравченко єдиний Генпрокурор, хто не побоявся шаленого політичного та медійного тиску і вручив керівнику НАБУ цілком обґрунтовану підозру, чітко пересвідчившись, що для неї зібрано достатню доказову базу. Єдине, про що я жалкую, це те, що під тиском Президента, не підписав підозру значно раніше. Щоправда, як ми вчора почули від керівника САП, вони тепер "очікують реакції" Президента на факт такої підозри… До речі, дуже показово», – сказав він.

Руслан Кравченко був призначений генпрокурором 17 червня 2025. Його звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.

Кравченко не є підозрюваним у цій справі. Однак підозру отримав заступник керівника одного з департаментів Сергій Кропива, який, за даними антикорупційних органів, досить близько спілкувався з генпрокурором і разом з ним їздив за кордон.

Кравченко заперечив причетність до нелегальної схеми. На закритій зустрічі з журналістами він казав, що звільнятися не планує. Однак 7 вересня оголосив, що написав заяву на звільнення. Відбулося це після зустрічі з президентом.

Верховна Рада минулого тижня не мала пленарних засідань, тож і заява Кравченка залишилася без розгляду. 14 вересня близько 8 ранку на публічних сторінках Офісу генпрокурора і Руслана Кравченка опублікували його відеозвернення, в якому він заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і особі, наближеній до керівника САП. Також генпрокурор звинуватив антикорупційні органи в викраденні матеріалів слідства проти їхніх співробітників.

З’ясувалося, що відео опублікували тоді, коли Руслан Кравченко уже був за кордоном. За інформацією УП, він виїхав сьогодні вночі під приводом відрядження. Сам Кравченко підтвердив факт виїзду.

Керівник САП Олександр Клименко на брифінгу сказав, що не знає, якій близькій людині підписали підозру. Директор НАБУ Семен Кривонос назвав звинувачення, озвучені генпрокурором, сфальсифікованими. І додав, що паперового документа не бачив. Вони розцінюють заяви Кравченка як продовження тиску на незалежні антикорупційні інституції.

Увечері президент підписав указ про відсторонення Кравченка. А Офіс генпрокурора заявив, що директору НАБУ підозру не висували. Кравченко при цьому продовжує стверджувати, що надіслав її Укрпоштою. Керівник поштової компанії Ігор Смілянський сказав, що за відправлений генпрокурором лист платили готівкою, а не безготівкою, як передбачено договором між Укрпоштою та ОГП.