Арда Туран: Гравці «Шахтаря» мусять бути ними протягом усіх 90 хвилин

– Найперше вітаю своїх гравців з перемогою, особливо в цей непростий період, який ми проходимо. Повернутися після Ліги чемпіонів і виявити миттєву реакцію – це дуже важливо. Є кілька речей, якими я конкретно невдоволений, особливо щодо гри в другому таймі, однак ми це обговоримо поміж собою. Наприклад, це стосується креативу в останній третині, а також ухвалених рішень. Однак, як я наголосив, це залишимо для внутрішньокомандного аналізу. Те, що я можу констатувати зараз: гравці «Шахтаря» мусять бути ними протягом усіх 90 хвилин. На жаль, у другому таймі наш атакувальний потенціал дещо просів, та в будь-якому разі хочу подякувати хлопцям за їхні зусилля, старання, за реакцію, яку вони продемонстрували, та привітати їх із цими трьома очками.



– Як ви наголосили, після перерви «Шахтар» помітно знизив темп. Це ваша настанова – спокійно контролювати матч і берегти сили після Ейндговена чи другим таймом ви залишилися не зовсім задоволені? І ще одне: перед протистоянням із ПСВ ви казали, що «Шахтар» не зовсім готовий до Ліги чемпіонів, тож після 1:1 у Нідерландах ваша думка змінилася? І чи можна вже говорити, що основна ціль – потрапити до топ-24?

– Насамперед слід розуміти, що футболісти теж атлети і мають свій ігровий ритм та оптимальний ігровий тонус. У нас уперше в основі з’явився Карвалью, Дмитро Криськів після ушкодження повертається поступово до свого ритму. Якщо ми щось як тренери в цій ситуації можемо зробити, то це взяти ризик на себе, запропонувавши ті чи інші ігрові умови. Як я наголосив, ми могли би бути кращими та більш цільними щодо ухвалення рішень, особливо в останній третині поля. Авжеж, ми, тренерський штаб, першочергово відповідальні як за результат, так і безпосередньо за перформанс гравців. Відповідаючи на ваше запитання з певної ретроспективи, ми ніколи не будемо повноцінно готовими до Ліги чемпіонів, і поясню, що маю на увазі. Ми не зможемо бути цілковито готовими з огляду на всі аспекти, що нас оточують, однак можемо якнайкраще функціонально підготуватися до кожного окремого протистояння. На моє переконання, ми сьогодні гарно діяли в атаці, проте одна річ – грати в атакувальний футбол за 3 000 уболівальників і навіть не на напівпорожньому, а на майже повністю порожньому стадіоні, геть інша справа – виходити на переповнені арени європейських топкоманд. Для нас, як я сказав, потрапляння до топ-24 – це мрія і водночас ціль, якої прагнемо та докладемо всіх зусиль, аби досягти її. Розуміємо, що мусимо представляти Україну на міжнародній арені попри всі обставини, які нас супроводжують. У жодному разі не хочу, щоб це сприйняли як докір іншим командам, та в конкретно поточному сезоні ми є єдиним колективом, який представляє Україну на міжнародній арені. Наша логістика і весь ігровий ритм ускладнені цим фактом, разом із тим ми переходимо до графіку, де матчі через другий день на третій. На нас очікує протистояння в Кубку, і подолаємо шлях у п’ять годин, а в неділю прийматимемо ЛНЗ. Ми визнаємо такі реалії та, як на мене, це логічно, що в якийсь момент у когось із гравців буде просідання фізичної форми та оптимальної готовності – це та реальність, з якою маємо змиритися і зі свого боку запропонувати найкращі рішення. Як я неодноразово наголошував на пресконференціях, якби мені запропонували «Донбас Арену» з її 40 тисячами вболівальників, то ставив би мінімальну ціль – потрапити до топ-8.



– На початку зустрічі Алаа Грам дістав серйозну травму й достроково покинув поле. Що сказали лікарі, адже він мав хорошу можливість зарекомендувати себе та продовжити надалі конкурувати? Також що відомо про травмованих, окрім Грама, і як підтримуєте підопічних у таких випадках?

– У команді немає конкуренції у звичному розумінні цього слова. Щодо його стану, як завжди наголошую за подібних запитань, краще поцікавитися в медичного штабу, адже мені відомо певною мірою те саме, що й вам. Завтра обстеження, тоді медичний штаб зможе визначитися з приблизною датою його повернення. Точно можу заявити, що всі футболісти важливі, та радію, коли кожен повертається до розташування команди. З огляду на протистояння ми вдаємося до різних тактичних рішень, стилістика гри суперника може вплинути на вибір виконавців на ту чи іншу позицію. Разом із тим наведу приклади, коли Алаа виходив у важливих матчах, із нещодавнього – протистояння з «Поліссям», де я довірив йому місце в стартовому складі. Він дуже цінний актив для нас, як і всі. Ми щиро віримо в концепцію однієї сім’ї, у нас немає поняття стартової одинадцятки як такої. Певний футболіст може передувати іншому, для мене всі виконавці абсолютно однаково рівноправні.



– Вітаємо з перемогою у грі з «Чорноморцем» та успішним початком виступів у Лізі чемпіонів. Як ви оцінюєте дебют Карвалью у стартовому складі?

– Розпочнемо з того, що він приїхав у нову систему, на інший континент і в іншу країну. Дуже задоволений його перформансом у стартовому складі. Цілковито довіряю його потенціалу, він здатний показати набагато більше, я щиро переконаний у його майбутньому в нашому колективі, а також у тому, що він принесе багато цінного.



– Уперше за довгий час на поле вийшов Віктор Цуканов. Розуміємо, що в «Шахтарі» більш бразильський напрямок, однак скоро на команду очікує протистояння 1/16 фіналу Кубка України. Коли, якщо не в такому матчі, футболістам із Академії отримувати ігровий час, тож, можливо, ми побачимо когось нового або будуть якісь несподіванки, наприклад у воротах?

– Щодо рішення про воротарську позицію краще звернутися до тренера воротарів, який безпосередньо відповідальний і є тим, хто радить виконавця стартового складу. Розцінюю протистояння із «Чорноморцем» з огляду на те, що ми зуміли здобути три залікові пункти, водночас дуже сподобався перформанс Віктора Цуканова. Він добре інтегрований у нашу ігрову модель, і я повністю задоволений тим, як він себе виявив, більше того, хотів би ще частіше задіювати його в різних матчах. Кубок – чудова можливість для всіх себе показати, однак ставимося до нього, як і до всіх ігор, однаково: усі для нас важливі, тому місце в стартовому складі необхідно заслужити. Усі поїдемо на кубкове протистояння, тому що дотримуємося концепту однієї команди, однієї сім’ї. Усі перебуваємо поруч, навіть якщо хтось не виходить у стартовому складі.



– Ви сказали, що не ділите футболістів, але сьогодні з’явилися ті виконавці, які не грали із ПСВ. Чи можна сказати, що ви робите один склад під Лігу чемпіонів, а інший – під УПЛ?

– Якщо хочете, щоб я вдався в більш детальні пояснення, то можу навести конкретні приклади. Коли ми хочемо здебільшого атакувати й отримувати залученість до атак наших латералів, тоді мені потрібний Караваєв, враховуючи його досвід та націленість на підключення до атаки. Якщо ми спрямовані переважно на оборону, то ми вдаємося до опції з Вінісіусом Тобіасом. Також Алаа Грам є найкращим у просуванні м’яча. Якщо казати про півзахист, то Карвалью дуже добре відкривається між лініями й просуває м’яч уже безпосередньо в останню третину поля. Марлон Гомес сьогодні не грав, адже тільки-но повернувся після ушкодження і водночас провів до цього дві гри поспіль, тож таке рішення зумовлене найперше турботою про нього – аби його не перевантажити. Якщо я кажу, що в нас є якийсь постулат, у який ми віримо, то я це кажу на 100 відсотків щиро. Сподіваюсь, усі в це віритимуть також. Ви можете спробувати назвати, хто був у нас основним центрфорвардом минулого сезону і також хто зараз перебрав на себе цю роль: це Лука Мейрелліш, це Кауан Еліас чи це Лассіна Траоре? Гадаю, не знайдеться однозначної відповіді. Також якщо порівняти ролі Олександра Караваєва та Вінісіуса Тобіаса, то, гадаю, кожен зможе знайти для себе певну конкретну відповідь. Тому, як я і наголошував, кожна окрема деталь із тактичної підготовки й аналізу суперника може вплинути на вибір стартового складу. Однак я надаю перевагу позиціонувати це як 24 гравці стартової одинадцятки.



– Дякую за гру й вітаю з перемогою! Чи можете сказати, що сьогодні ваша команда стала ще на крок ближчою до того футболу, який ви хочете бачити?

– Мушу наголосити, що гра мене вразила від самого початку, від першої хвилини цього матчу, але мене навіть більше вразила наша жага до боротьби, наш характер, який ми продемонстрували в грі з «Карпатами». Тому так, безумовно, з огляду на ігрові аспекти я задоволений, однак більше за це задоволений, коли гравці демонструють правильну реакцію, бажання та жагу. А, відповідаючи на запитання, так, я помітив прогрес за весь цей час. І ми продовжуємо прогресувати, що для мене, безумовно, як і для кожного тренера, дуже важливо.